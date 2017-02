Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Zum Auftakt des 19. Spieltages in der Bundesliga hat der Hamburger SV am Freitagabend 1:0 gegen Bayer Leverkusen gewonnen. Keine der beiden Mannschaften konnte in der ersten Hälfte deutliche Akzente setzen. Chancen blieben auf beiden Seiten Mangelware.

Der HSV erwischte aber den besseren Start in die zweite Halbzeit: Stürmer Bobby Wood vergab in der 47. Minute eine Großchance. Die Gastgeber schafften es daraufhin, etwas Druck auf die Werkself aufzubauen. Zählbares kam aber zunächst nur wenig dabei raus. Leverkusen blieb ohne den für vier Monate gesperrten Calhanoglu weitgehend ungefährlich. In der 76. Minute konnten die Hamburger dann aber doch die Abwehr der Werkself überwinden: Ausgerechnet der von Leverkusen an den HSV ausgeliehene Kyriakos Papadopoulos erzielte den verdienten Siegtreffer. Am 20. Spieltag muss der HSV in Leipzig ran, Leverkusen spielt gegen Frankfurt.