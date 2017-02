Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Christian Prokop wird neuer Bundestrainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Er erhält einen bis zum 30. Juni 2022 datierten Fünf-Jahres-Vertrag und wird das Amt am 1. Juli antreten, teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Freitag mit. Über die Höhe der Ablöse für Prokop sei mit dem SC DHfK Leipzig Stillschweigen vereinbart worden, so der Verband weiter.

“Diese Aufgabe übernehmen zu dürfen, ist eine riesige Ehre und Herausforderung”, sagte Prokop. “Die 2019 gemeinsam von Deutschland und Dänemark auszurichtende Weltmeisterschaft und 2020 die Olympischen Spiele sind herausragende Ereignisse, die jeden Spieler und Trainer in ihren Bann ziehen.” Der Präsident des Deutschen Handballbundes, Andreas Michelmann, zeigte sich erfreut über die Verpflichtung. “Mit Christian Prokop haben wir unseren Wunschkandidaten für eine der wichtigsten Positionen im Deutschen Handballbund verpflichtet. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm unseren Weg erfolgreich gehen werden. Das erklärte Ziel ist und bleibt der Olympiasieg 2020 in Tokio”, sagte der DHB-Präsident. Der bisherige Bundestrainer Dagur Sigurdsson verlässt den DHB, um die japanische Nationalmannschaft zu trainieren.