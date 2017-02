Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst leichte Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.645 Punkten berechnet. Das entspricht einem Minus von 0,12 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von Infineon, der Münchener Rückversicherung und BASF. Die Anteilsscheine der Deutschen Bank sind gegenwärtig mit einem Minus von gut drei Prozent die Schlusslichter der Liste. Das Geldhaus hatte am Donnerstagmorgen erneut einen Milliardenverlust gemeldet: Das Jahr 2016 schließt die Bank unter dem Strich mit einem Minus von 1,4 Milliarden Euro ab. Analysten hatten mit einem Verlust von 900 Millionen Euro gerechnet.