Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die deutsche Polizei hat im Jahr 2016 so viel Mehrarbeit geleistet wie nie zuvor: Laut Gewerkschaft der Polizei (GdP) haben die Polizisten im Bund und in den Ländern rund 22 Millionen Überstunden aufgebaut, berichtet die “Bild” (Dienstag). Davon seien allein bei der Bundespolizei zwei Millionen Stunden angefallen – unter anderem durch die anhaltenden Grenzkontrollen. Im Jahr 2015 waren es 20 Millionen Überstunden.

“Die Zahl der Überstunden entspricht der Arbeitskraft von 9.000 Polizeibeamten in den Ländern und 900 im Bund”, sagte GDP-Chef Oliver Malchow der “Bild”. “Wir brauchen mehr Polizei. Denn wie soll die Bundespolizei in ganz Deutschland patrouillieren, wenn sie es jetzt nicht mal an der Grenze schafft.”