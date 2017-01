Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Würzburg (dts Nachrichtenagentur) – Am 18. Spieltag der 2. Bundesliga haben die Würzburger Kickers 1:1 gegen den Tabellenführer Eintracht Braunschweig gespielt. Die Partie begann relativ zerfahren. Beiden Mannschaften gelang es in der ersten halben Stunde nicht, nennenswerte Chancen herauszuspielen.

In der 33. Minute waren es dann aber die Würzburger, die durch Valdet Rama in Führung gehen konnten. Die Führung zur Pause war unter dem Strich nicht unverdient: Würzburg hatte gut verteidigt und offensiv mehr Akzente gesetzt als die Gäste. Auch im zweiten Durchgang hatten die Niedersachsen Probleme, ihr Offensivspiel gegen die kompakt verteidigenden Gastgeber aufzubauen. In der Schlussoffensive waren die Braunschweiger dann aber doch noch erfolgreich: Christoper Nyman konnte die Partie in der zweiten Minute der Nachspielzeit nach einer Ecke ausgleichen. Am 19. Spieltag muss Würzburg in Kaiserslautern ran, Braunschweig spielt gegen St. Pauli. Die Parallel-Begegnung zwischen Erzgebirge Aue und dem 1. FC Heidenheim endete 2:1.