Foto: Hans-Dieter Flick, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Montag dem Wunsch von Sportdirektor Hansi Flick zugestimmt, seinen bis 2019 laufenden Vertrag vorzeitig aufzulösen. Flick habe zuvor gebeten, nach zehn Jahren für den Verband – zunächst als Assistenztrainer von Joachim Löw und seit September 2014 als Sportdirektor des DFB – eine berufliche Auszeit nehmen zu wollen. Das DFB-Präsidium bedauere diesen Schritt, respektiere ihn aber.

“Ich bin dem Präsidium dankbar für das Verständnis und Entgegenkommen”, so Flick. “Hinter mir liegen zehn tolle Jahre beim DFB. Es gibt aktuell weder andere sportliche Ambitionen noch gibt oder gab es irgendwelche Probleme, der einzige Grund ist der persönliche Wunsch, mich in der nächsten Zeit mehr auf meine Familie konzentrieren zu können.” DFB-Präsident Reinhard Grindel sagte dazu: “Wir lassen ihn nur schweren Herzens gehen. Hansi Flick hat sich in den zehn Jahren beim DFB große Verdienste um den deutschen Fußball erworben.”