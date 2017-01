Foto: Twitter-Nutzer an einem Computer, über dts Nachrichtenagentur

New York (dts Nachrichtenagentur) – Auch nach seiner Amtseinführung am 20. Januar will der designierte US-Präsident Donald Trump seine Twitter-Gewohnheiten nicht aufgeben. “Ich dachte, ich würde es zurückschrauben, aber die Presse berichtet so unehrlich über mich – so unehrlich – dass ich mich über Twitter äußere”, sagte Trump der “Bild”. Auch seine Accounts bei Facebook und Instagram will er weiter nutzen.

“Ich habe im Moment 46 Millionen Follower – das ist viel, das ist wirklich viel”, so Trump. Der Dienstantritt als Präsident werde seinen Lebensstil deutlich verändern, sagte er weiter: “Das ist eine sehr, sehr große Veränderung. Ich führte ein sehr angenehmes Leben, Sie wissen schon, erfolgreich und gut”. Der Dienstsitz als Präsident sei dagegen etwas völlig anderes: “Wenn du der Präsident bist, bist du im Weißen Haus, das ein ganz besonderer Ort ist. Du bist da für begrenzte Zeit, wer will es schon verlassen?”