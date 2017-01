Foto: Grenzkontrolle im Zug, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bayern will seine Grenzen zu Österreich bis zum Jahresende kontrollieren. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte der “Bild am Sonntag”: “Wir haben der Bundespolizei weitere Unterstützung mit einer Hundertschaft der bayerischen Polizei zugesagt. Die Grenzkontrollen werden wir das ganze Jahr 2017 fortführen, damit es keine unkontrollierte Einreise in unser Land gibt.”

Es müsse aber auch an den anderen deutschen Außengrenzen einen wirksamen Schutz geben. Es sei völlig unverständlich, so Herrmann, “dass Länder wie Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz nicht einmal die Schleierfahndung für notwendig erachten”.