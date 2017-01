Foto: Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach), über dts Nachrichtenagentur

Mönchengladbach (dts Nachrichtenagentur) – Der Kapitän des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, Lars Stindl, sieht nach der Verpflichtung von Trainer Dieter Hecking eine positive Entwicklung in seiner Mannschaft. “Seine Erfahrung ist enorm. Das merkt man direkt. Er versucht unseren Negativtrend aus der Hinrunde zu beenden, dafür führt er mit uns Spielern gleich zum Start viele Einzelgespräche”, sagte Stindl dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (RND).

Hecking hatte den Trainerposten im Dezember als Nachfolger von André Schubert übernommen. Stindl deutete an, dass Schubert die Mannschaft zuletzt nicht mehr motivieren konnte: “Die Stimmung im Team steigt wieder, im Training ist wieder mehr Zug drin. Das war in den letzten Partien aufgrund der schlechten Ergebnisse nicht mehr so.” Zur Winterpause stand Gladbach mit 16 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz. Am 21. Januar müssen die Fohlen am letzten Spieltag der Hinrunde beim Tabellenletzten Darmstadt ran.