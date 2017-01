Foto: Polizeiwagen, über dts Nachrichtenagentur

Eichstätt (dts Nachrichtenagentur) – Auf der Kreisstraße EI 20 im bayerischen Landkreis Eichstätt sind am Samstagnachmittag zwei Personen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Außerdem wurde ein 23 Jahre alter Pkw-Fahrer schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Er war aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geraten und frontal mit einem ihm entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen.

Die beiden Fahrzeuginsassen des entgegenkommenden Fahrzeugs, ein Ehepaar, verstarben noch an der Unfallstelle. Der 23-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus geflogen. Die Kreisstraße war für mehrere Stunden gesperrt. Die Staatsanwaltschaft gab ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag.