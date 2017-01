Foto: Frau mit Kopfhörern, über dts Nachrichtenagentur

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Die aus Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff de Bolle bestehende Schlagerband Klubbb3 ist mit dem Album “Jetzt geht`s richtig los!” die neue Nummer eins der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Die Punkband “Krawallbrüder” landet mit dem Album “Mehr Hass” auf dem Silber-Rang, die Dropkick Murphys kommen mit “11 Short Stories Of Pain & Glory” auf den Platz drei.

In den Single-Charts kann der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran einen neuen Rekord für sich verbuchen: Es schafft es als erster Künstler überhaupt, mit zwei Songs gleichzeitig auf den Plätzen eins und zwei einzusteigen – “Shape Of You” und “Castle On The Hill” landen oben auf dem Podium. Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie landen mit “Rockabye” auf dem dritten Rang. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.