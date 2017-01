Foto: Frank-Walter Steinmeier, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Koalitions-Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten, Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD), trifft in der kommenden Woche mit den Bundestagsabgeordneten der Linken zusammen. Steinmeier werde am Dienstag in der Fraktionssitzung der Linken erwartet, sagte der Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch der “Welt”. Der Außenminister wolle hier über sein Amtsverständnis des Bundespräsidenten reden und sich der Diskussion stellen.

Die Linke hat als ihren Kandidaten für das Amt des Staatsoberhauptes den Politologen Christoph Butterwegge nominiert. Sie stellt in der Bundesversammlung 95 Wahlleute. Der Bundespräsident wird am 12. Februar gewählt.