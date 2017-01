Foto: Polizeiwagen, über dts Nachrichtenagentur

Mindelheim (dts Nachrichtenagentur) – Auf der Bundesautobahn 96 im bayerischen Landkreis Unterallgäu ist am Dienstagmorgen ein 53 Jahre alter Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Eine Frau hatte aus bisher ungeklärten Gründen von einem Parkplatz aus die Autobahn betreten, wo sie von einem Lkw erfasst wurde, teilte die Polizei mit. Der 53-Jährige fuhr auf den Lkw auf, wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen.

Die Frau, welche auf die Fahrbahn lief, wurde lebensbedrohlich verletzt. Der 50-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Bergung und Unfallaufnahme ist die Richtungsfahrbahn noch ab der Anschlussstelle Bad Wörishofen in Richtung München gesperrt. Die Dauer der Sperrung sei aktuell nicht abzusehen, so die Beamten weiter.