Foto: Gedenkkerzen am Breitscheidplatz, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland (SPD), hat sich für einen dauerhaften Gedenkort für die Opfer des Anschlags vom Breitscheidplatz ausgesprochen. “Der Breitscheidplatz wird natürlich ein Ort sein, wo wir immer der Opfer gedenken”, sagte Wieland am Montag im rbb-Inforadio. Ob mit einer “Gedenktafel, einer Stele oder wie auch immer”.

Auf jeden Fall solle man sich “Zeit lassen und das in Ruhe diskutieren”. Wieland sprach sich auch dafür aus, bei der Planung einer größeren Gedenkveranstaltung die Angehörigen einzubeziehen und auch an die Menschen zu denken, die “jetzt noch in Krankenhäusern sind”. Der SPD-Politiker kündigte an, dass es im Berliner Abgeordnetenhaus am Donnerstag eine Gedenkminute für die Opfer geben werde.