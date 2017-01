Foto: New York, über dts Nachrichtenagentur

New York (dts Nachrichtenagentur) – Im New Yorker Stadtbezirk Brooklyn ist am Mittwochmorgen (Ortszeit) im Berufsverkehr ein Nahverkehrszug entgleist. Der örtlichen Feuerwehr zufolge gab es mindestens 103 Verletzte. Die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich.

Warum der Zug der Long Island Rail Road (LIRR) entgleiste, war zunächst nicht klar. Die LIRR verbindet New York und seine östlichen Vororte auf der Insel Long Island.