Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Jeder zehnte Online-Einkauf in Deutschland wird wieder zurückgeschickt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Bitkom Research im Auftrag des Branchenverbands Bitkom. Rund die Hälfte (52 Prozent) schickt bis zu zehn Prozent zurück.

Lediglich ein Prozent schickt mehr als die Hälfte seiner bestellten Waren zurück. Die meisten Retouren bringt die Altersgruppe der 14- bis 29-jährigen Online-Shopper auf den Weg. Sie schickt 14 Prozent der im Internet getätigten Einkäufe wieder zurück. Die Hälfte der Online-Shopper (51 Prozent) gibt an, Waren im Internet zumindest einmal oder gelegentlich mit der festen Absicht bestellt zu haben, diese wieder zurückzuschicken, etwa um Kleidung in verschiedenen Größen auszuprobieren. Fünf Prozent tun dies sogar regelmäßig. Allerdings geben auch 44 Prozent der Online-Shopper an, noch nie Retoure ausgenutzt zu haben. Für die Umfrage wurden 1.166 Internetnutzer ab 14 Jahren im Dezember 2016 befragt. Nach Angaben des Instituts soll die Auswahl der Befragten “repräsentativ” sein.