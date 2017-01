Foto: Polizeiauto vor Kölner Dom und Hauptbahnhof, über dts Nachrichtenagentur

Köln (dts Nachrichtenagentur) – Die Kölner Polizei hat eine positive erste Bilanz der Silvester-Nacht gezogen. Stadt, Polizei und Bundespolizei blickten “bislang positiv” auf die Nacht, sagte Polizeisprecher Baldes in der Nacht. So seien 29 Personen von der Polizei in Gewahrsam genommen und sechs verhaftet worden.

Daneben habe es zwei sexuelle Übergriffe gegeben. Die Polizei habe mehrere hundert Platzverweise ausgesprochen und mehr als 1.700 Personalien aufgenommen. Im Stadtteil Deutz hatte die Polizei einen Zug gestoppt und rund 300 Fahrgäste kontrolliert. Die Behörden waren mit mehr als 1.500 Beamten im Einsatz. Vor einem Jahr hatten massive sexuelle Übergriffe im Bereich des Kölner Domes eine intensive Debatte über die öffentliche Sicherheit in Deutschland ausgelöst.