Foto: Türkische Flagge, über dts Nachrichtenagentur

Istanbul (dts Nachrichtenagentur) – In der türkischen Stadt Istanbul hat es in der Nacht zum Sonntag offenbar einen Angriff auf einen Nachtclub gegeben. Mindestens ein Bewaffneter habe während einer Silvesterparty in dem Club um sich geschossen, mehrere Menschen seien verletzt worden, berichtet der Sender CNN Türk. Die Polizei sei mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.