Foto: Feuerwerk, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Hunderttausende Menschen haben am Samstag am Brandenburger Tor in Berlin weitgehend friedlich ins Jahr 2017 gefeiert. Die Polizei meldete bis Mitternacht nur vereinzelte Zwischenfälle: So habe ein Mann auf der Festmeile “Bombe, Bombe, Bombe” gerufen, er sei in Gewahrsam genommen worden. Zudem soll es zu einer sexuellen Belästigung gekommen sein, ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Das Sicherheitskonzept für die Partymeile war nach dem Lastwagen-Anschlag am Breitscheidplatz noch einmal überarbeitet worden. Die Besucher wurden am Einlass abgetastet, Rucksäcke und andere Gepäckstücke waren nicht erlaubt. Um das eingezäunte Gelände herum wurden Betonsperren aufgestellt, die einen Anschlag mit einem Fahrzeug verhindern sollten. Rund 1.700 Polizisten und etwa 700 Helfer waren auf der Partymeile im Einsatz. Auch in Köln waren nach den Übergriffen im Vorjahr die Sicherheitsmaßnahmen verschärft worden. Etwa 1.500 Polizisten waren im Einsatz, Hunderte verdächtige Personen wurden kontrolliert. “Die Personengruppe ist unter Kontrolle und es geht von ihr keine Gefahr aus”, meldeten die Einsatzkräfte gegen Mitternacht.