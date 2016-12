Foto: Fahne von Russland, über dts Nachrichtenagentur

Moskau (dts Nachrichtenagentur) – Als Reaktion auf Sanktionen der USA wegen eines mutmaßlichen russischen Hackerangriffs während der US-Präsidentschaftswahlen will Russland offenbar 35 US-Diplomaten als “persona non grata” erklären. Das habe der russische Außenminister Sergei Lawrow am Freitag mitgeteilt, berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass. Am Donnerstag hatte US-Präsident Barack Obama eine Anordnung unterzeichnet, die mehrere Sanktionen gegen Russland enthielt.

Unter anderem wurden 35 russische Diplomaten, die geheimdienstlich tätig sein sollen, des Landes verwiesen. Das Weiße Haus glaubt, dass Russland hinter Hackerangriffen auf das Democratic National Committee und andere politische Organisationen steckt. Lawrow bezeichnete die Anschuldigungen als “unbegründet”.