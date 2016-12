Foto: Fans des FC Augsburg, über dts Nachrichtenagentur

Augsburg (dts Nachrichtenagentur) – Manuel Baum ist beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg zum Cheftrainer der Lizenzmannschaft befördert worden. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Baum hatte den Trainerposten nach der Entlassung von Dirk Schuster am 14. Dezember interimsweise übernommen.

Zuvor war er der Cheftrainer des FCA-Nachwuchses. Alexander Frankenberger wird Baum als Co-Trainer zur Seite stehen. “Wir sind überzeugt, dass Manuel Baum der richtige Trainer ist, um die Philosophie des FC Augsburg im Sinne des Vereins umzusetzen und weiterzuentwickeln”, sagte Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport beim FC Augsburg. “Daher wollen wir langfristig mit Manuel Baum zusammenarbeiten. Für das Amt des Cheftrainers benötigt er keine Eingewöhnungszeit, weil er bereits seit zweieinhalb Jahren für den FCA arbeitet und die FCA-Philosophie im Nachwuchs erfolgreich implementiert hat.” Auch in den ersten Tagen als Cheftrainer habe er die Mannschaft in den Spielen gegen Gladbach und den BVB “sehr akribisch und gut vorbereitet”. Baum zeigte sich erfreut über die Beförderung: “Die Arbeit mit der Mannschaft war in den wenigen Tagen vor der Winterpause sehr intensiv, hat mir aber unheimlich viel Spaß gemacht. Daher freue ich mich, diese gemeinsame Arbeit als Cheftrainer fortsetzen zu können”, sagte er. Aktuell stehen die Augsburger mit 18 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz.