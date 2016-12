Foto: Gedenkkerzen am Breitscheidplatz, über dts Nachrichtenagentur

Bern (dts Nachrichtenagentur) – Die Schweizer Justizministerin und Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat sich zu dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin geäußert. “Ich spürte in mir eine Mischung aus Trauer, Entsetzen, aber auch Wut: Das lassen wir uns nicht gefallen”, sagte Sommaruga der Wochenzeitung “Die Zeit”. Auf die Frage, wie ein solcher Terrorakt die Politik ihres Landes beeinflusse, sagte die Schweizer Politikerin: “Gegen den Terror gewinnen wir nicht, indem wir die Grenzen schließen. Gleichzeitig gilt selbstverständlich: Wer in der Schweiz Schutz sucht und aus einem Risikostaat kommt, wird vom Nachrichtendienst überprüft.”