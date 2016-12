Foto: Mann mit Kopfhörern, über dts Nachrichtenagentur

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Deutschlands Musikfans huldigen dem verstorbenen George Michael, indem sie seine Musik online kaufen. Das teilte die GfK am Dienstag aufgrund einer Sonderauswertung mit. Demnach führten am zweiten Weihnachtsfeiertag gleich zwei seiner Veröffentlichungen die offiziellen Album-Downloads an: “Ladies And Gentlemen – The Best Of” und “Symphonica”.

Die Best-Of-Platte verzeichnete dabei fast so viele Verkäufe wie die Plätze zwei bis zehn zusammengerechnet. Vier weitere George-Michael-Alben erreichten vordere Positionen, und zwar “Twenty Five” (Platz 5), das Wham!-Werk “The Final” (10) sowie “Older” (11) und “Faith” (12).