London (dts Nachrichtenagentur) – Der Gitarrist der britischen Rockband Status Quo, Rick Parfitt, ist tot. Der Musiker starb in einem Krankenhaus in Spanien, teilte sein Manager am Samstag mit. Bereits im Oktober hatte Parfitt angekündigt, nicht mehr aufzutreten, nachdem er im Sommer einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Parfitt war neben Francis Rossi das einzige Mitglied, das seit der Bandgründung in den 1960er Jahren zu Status Quo gehörte und noch bis zuletzt aktiv war. Er wurde 68 Jahre alt.