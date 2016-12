Foto: Polizei, über dts Nachrichtenagentur

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) – Im Oktober 2016 sind in Deutschland bei Verkehrsunfällen 311 Menschen ums Leben gekommen: Das waren 25 Verkehrstote mehr als im Oktober des Vorjahres (+ 8,7 Prozent), teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Freitag mit. Dagegen ging die Zahl der Verletzten gegenüber dem Vorjahresmonat zurück, und zwar um 3,2 Prozent auf rund 33.200. Von Januar bis Oktober 2016 verloren 2.744 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen ihr Leben, das waren 4,7 Prozent beziehungsweise 135 Personen weniger als in den ersten zehn Monaten des Jahres 2015. Die Zahl der Verletzten erhöhte sich in diesem Zeitraum um 0,8 Prozent auf rund 331.800. Insgesamt erfasste die Polizei in den ersten zehn Monaten 2016 rund 2,12 Millionen Verkehrsunfälle, das entsprach einer Zunahme um 2,2 Prozent gegenüber Januar bis Oktober 2015. Davon waren rund 258.200 Unfälle mit Personenschaden (+ 0,8 Prozent) und 1,86 Millionen Unfälle mit ausschließlich Sachschaden (+ 2,4 Prozent).