Foto: Junges Pärchen mit Einkaufstaschen, über dts Nachrichtenagentur

Nürnberg (dts Nachrichtenagentur) – Die Verbraucherstimmung in Deutschland zeigt zum Jahresende ein im Großen und Ganzen positives Bild: Für Januar 2017 prognostiziert der Gesamtindikator 9,9 Punkte nach 9,8 Zählern im Dezember, teilte das Marktforschungsunternehmen GfK am Freitag mit. Die Konjunkturerwartung steigt zum dritten Mal in Folge: Mit einem Plus von 1,1 Zählern fallen die Gewinne aber eher moderat aus. Aktuell weist der Konjunkturindikator 16,4 Punkte auf und liegt damit 13,5 Zähler über seinem entsprechenden Vorjahreswert.

Nachdem sie drei Monate in Folge gefallen ist, stabilisiert sich die Einkommenserwartung im Dezember: Der Indikator gewinnt 11,1 Zähler hinzu und klettert damit auf 55,6 Punkte, teilte die GfK weiter mit. Zum Jahresende profitiert die Anschaffungsneigung nicht von verbesserten Konjunktur- und Einkommenserwartungen: Die Konsumneigung erleidet Einbußen in Höhe von 3,2 Zählern und sinkt damit auf 48,0 Punkte. Im Vergleich zum entsprechenden Wert des Vorjahres steht ein kleines Minus von einem Punkt zu Buche.