Foto: Joachim Gauck, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der scheidende Bundespräsident Joachim Gauck wird sich am 18. Januar 2017 mit einer Grundsatzrede in Schloss Bellevue vom politischen Berlin verabschieden. Wie “Bild” (Freitag) berichtet, werden zu der Veranstaltung rund 250 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur eingeladen. Am 12. Februar wählt die Bundesversammlung im Berliner Reichstag den Nachfolger, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit Frank-Walter Steinmeier.

Gauck ist der elfte Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland und seit 2012 im Amt.