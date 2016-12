Foto: Flagge von Syrien, über dts Nachrichtenagentur

Damaskus (dts Nachrichtenagentur) – Die regierungstreue syrische Armee hat die frühere Millionenstadt Aleppo nach eigenen Angaben wieder unter vollständiger Kontrolle. Eine entsprechende Mitteilung wurde am Donnerstagabend verbreitet, nachdem die letzten Rebellen den Osten der Stadt verlassen haben sollen. Allerdings war in den letzten Tagen schon mehrfach berichtet worden, dass Aleppo wieder in Regierungshand sei, was später relativiert wurde.

Wenn sich die Rückeroberung der Stadt diesmal bewahrheiten würde, wäre dies der größte militärische Erfolg des Regimes in dem seit über fünf Jahren andauernden Krieg.