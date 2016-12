Foto: Fernsehzuschauer mit einer Fernbedienung, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Komiker Heinz Erhardt erhält auch 37 Jahre nach seinem Tod noch Angebote für Auftritte. Man sei “auf der Suche nach einem Showprogramm” für ein “Kundenevent in der Steiermark”, hieß es etwa in einer Mail, die über die offizielle Erhardt-Homepage bei dessen Erben einging, berichtet der “Spiegel”. Für die Veranstaltung hätte man gern “Herrn Erhardt Heinz”, schrieb die Absenderin, Mitarbeiterin einer Pharmafirma: “Besteht das Interesse Ihrerseits?” Erhardts Nachlassverwalterin, Nicola Tyszkiewicz, antwortete umgehend: Ein Auftritt ihres Großvaters sei leider nicht mehr möglich, “da er bereits 1979 verstorben ist. Zudem wäre er mittlerweile fast 108 Jahre alt und wahrscheinlich nicht mehr so richtig geeignet für einen Showauftritt”.

Für ein anderes Engagement hingegen wird Erhardt zur Verfügung stehen: Vom kommenden Jahr an soll er seine humoristischen Gedichte im Kindersender Kika vortragen – als animierte Trickfigur.