Foto: Italienische Zentralbank Banca d`Italia, über dts Nachrichtenagentur

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) – Der Vizepräsident des EU-Parlaments, Alexander Graf Lambsdorff (FDP), sieht Italien im Gegensatz zu Griechenland weiter als Teil der Europäischen Gemeinschaftswährung. Er hoffe, “dass die Eurozone in fünf Jahren nicht mehr alle Mitglieder haben wird”, sagte der FDP-Politiker der “Welt”. Griechenland müsse seine Wettbewerbsfähigkeit außerhalb der Eurozone, aber innerhalb der EU wieder herstellen.

Zugleich sagte Lambsdorff, Italien solle weiter ein Mitglied der Eurozone bleiben. Es drohe allerdings eine Euro-Krise, “wenn die Fünf-Sterne-Bewegung oder die Lega Nord in die Nähe einer Regierungsbeteiligung” in Italien kämen. Er sehe derzeit aber nicht, dass Italien die Eurozone verlassen könnte. “Man sollte vorsichtig sein, aus Einzelentscheidungen immer gleich apokalyptische Szenarien abzuleiten”, sagte Lambsdorff. “An einem Ende des Euro und einer dominanten Bundesbank hat man in Rom, Paris oder Madrid bestimmt kein Interesse.”