Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst deutlich zugelegt. Kurz vor 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 10.678 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 1,56 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von BASF, Fresenius und Fresenius Medical Care. Die Aktien der Deutschen Bank, der Commerzbank und von ProSiebenSat1. bilden gegenwärtig die Schlusslichter der Liste. Am Sonntag hatten sich die Italiener in einem Referendum gegen die von der Regierung Renzi vorgelegte Verfassungsreform ausgesprochen. Renzi hatte daraufhin seinen Rücktritt angekündigt. Die von einigen Marktbeobachtern befürchtete Panik an den Finanzmärkten blieb aber aus.