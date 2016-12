Foto: CDU-Flaggen, über dts Nachrichtenagentur

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – Der stellvertretende Bundesvorsitzende und Spitzenkandidat der NRW-CDU für die Landtagswahl, Armin Laschet, will auch bei einer Niederlage im Düsseldorfer Landtag bleiben. “Mein Platz ist in Nordrhein-Westfalen. Der Landesvorsitzende der NRW-CDU sollte Mitglied des Landtages sein. Das hat sich bewährt”, sagte Laschet der “Rheinischen Post” (Montagsausgabe).

Laschet kündigte an, Anfang 2017 ein Schattenkabinett zu präsentieren, zu dem auch externe Persönlichkeiten gehören sollen. “Wir werden mit einem Team in den Wahlkampf gehen. In dem Team könnten auch Persönlichkeiten außerhalb der Parteipolitik sein”, sagte Laschet. Der NRW-CDU-Chef will auch dann eine Regierung bilden, wenn die CDU weniger Stimmen als die SPD erhalten sollte. “Wer eine mehrheitsfähige Regierung bilden kann, wird Ministerpräsident. Dazu muss man nicht stärkste Partei im Landtag sein”, so Laschet.