Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Unions-Wirtschaftsflügel fordert die Wiedereinführung der Meisterpflicht im Handwerk. Deren Abschaffung vor rund zehn Jahren sei “ein absoluter Fehler” gewesen, sagte der Präsident der CDU/CSU-Mittelstandsvereinigung, Carsten Linnemann, dem “Kölner Stadt-Anzeiger” (Montagausgabe). “In den meisterlosen Berufen findet kaum noch duale Ausbildung statt, die Qualität leidet und wer ohne Meister einen Betrieb eröffnet, ist in der Hälfte der Fälle nach fünf Jahren pleite.”

In vielen Gewerken sei die Wiedereinführung gewünscht. Einen entsprechenden Antrag will die Mittelstandsvereinigung auf dem CDU-Bundesparteitag in Essen einbringen, der am Montag mit vorbereitenden Gremiensitzungen beginnt.