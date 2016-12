Foto: Polizei, über dts Nachrichtenagentur

Mönchengladbach (dts Nachrichtenagentur) – Die Polizei hat am Sonntagnachmittag drei Tote in einer Wohnung in der Gemeinde Niederkrüchten bei Mönchengladbach gefunden. Die Beamten seien durch Dritte darüber informiert worden, dass es in der Wohnung zu einer Gewalttat gekommen sein könnte, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen handele es sich bei den Toten um die 45 Jahre alte Wohnungsinhaberin, ihren 17-jährigen Sohn und den 43 Jahre alten ehemaligen Lebensgefährten der Frau.

Offenbar habe der 43-Jährige, ein Sportschütze, der legal Kurz- und Langwaffen besitze, zunächst die 45-Jährige und ihren Sohn mit einer Pistole getötet und sich anschließend selbst erschossen.