Foto: Paul Verhaegh (FC Augsburg), über dts Nachrichtenagentur

Augsburg (dts Nachrichtenagentur) – Der FC Augsburg und Eintracht Frankfurt haben sich am 13. Spieltag in der 1. Bundesliga mit 1:1 unentschieden getrennt. Frankfurt machte von Beginn an Druck. In der 11. Minute brachte Branimir Hrgota die Gäste dann zunächst in Führung, doch in der 34. Minute traf Dong-Won Ji zum Ausgleich.

In der zweiten Spielhälfte wurden die Augsburger mutiger, drehen konnten sie die Partie jedoch nicht. Zuvor hatte der HSV den ersten Sieg der Saison gefeiert: Die Hamburger gewannen in Darmstadt mit 2:0.