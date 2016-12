Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Darmstadt (dts Nachrichtenagentur) – Der HSV feiert seinen ersten Saisonsieg: Am 13. Spieltag in der 1. Bundesliga gewannen die Hamburger mit 2:0 gegen den SV Darmstadt. Damit steht der HSV nun auf dem vorletzten Tabellenplatz. Nach einem ausgeglichenen Start übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle über das Spiel, in der 31. Minute traf Michael Gregoritsch dann zum 1:0 für den HSV. Auch in der zweiten Spielhälfte zeigten sich die Hamburger stärker, doch erst in der 90. Minute gelang Matthias Ostrzolek ein weiterer Treffer für den HSV.