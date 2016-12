Foto: US-Polizeiauto, über dts Nachrichtenagentur

Oakland (dts Nachrichtenagentur) – Die Zahl der Toten nach einem Brand in einer Lagerhalle in der Stadt Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien ist auf mindestens 24 gestiegen. Das teilten die Behörden am Sonntag mit. Es wird nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Opfer gefunden werden.

Bisher seien erst rund 20 Prozent des Gebäudes abgesucht worden. Die Brandursache sei weiterhin völlig unklar. Das Feuer war in der Nacht zum Samstag während einer Party ausgebrochen. Nach ersten Berichten haben sich zum Unglückszeitpunkt bis zu 100 Menschen im Gebäude befunden.