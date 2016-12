Helsinki (dts Nachrichtenagentur) – Bei einer Schießerei in der Stadt Imatra im Südosten Finnlands sind drei Frauen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wurden die Bürgermeisterin der Stadt und zwei Journalistinnen am späten Samstagabend beim Verlassen eines Restaurants getötet worden. Bei dem mutmaßlichen Täter handele es sich um einen 23 Jahre alten Mann, der noch am Tatort festgenommen worden sei.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.