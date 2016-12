Foto: Österreichischer Nationalrat in Wien, über dts Nachrichtenagentur

Wien (dts Nachrichtenagentur) – Die Bürger in Österreich unternehmen am Sonntag einen dritten Anlauf für die Wahl eines neuen Staatsoberhauptes. Zur Abstimmung stehen der rechtspopulistische Kandidat der FPÖ, Norbert Hofer, und der ehemalige Grünen-Chef Alexander Van der Bellen. Beide hatten in einem ersten Wahlgang im April die meisten Stimmen erzielt.

Van der Bellen hatte sich in der Stichwahl im Mai dann knapp durchgesetzt, wegen Unregelmäßigkeiten im Ablauf der Wahl hatte das Verfassungsgericht den Wahlgang annulliert. Durch eine Panne bei der Herstellung der Briefwahlunterlagen war auch der erste Wiederholungstermin geplatzt.