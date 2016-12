Foto: Polizeistreife im Einsatz, über dts Nachrichtenagentur

Kassel (dts Nachrichtenagentur) – Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe des hessischen Sontra ist am frühen Sonntagmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Ein Beifahrer wurde leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Der Wagen geriet auf glatter Fahrbahn ins Schleudern, geriet in den Straßengraben und überschlug sich dort.

Der Beifahrer konnte sich leicht verletzt aus dem Wrack retten, für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei leitete eine Untersuchung zur genauen Unfallursache ein.