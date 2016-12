Foto: US-Flagge, über dts Nachrichtenagentur

Washington (dts Nachrichtenagentur) – Jill Stein, Präsidentschaftskandidatin der Grünen bei den letzten US-Wahlen, hat den Antrag auf Neuauszählung im Bundesstaat Pennsylvania zurückgezogen. Ihre Anhänger “können die vom Gericht geforderte Summe von einer Million Dollar nicht aufbringen”, schrieb sie. “Die Neuauszählung 2016 ist so teuer, weil die gewählten Vertreter es immer abgelehnt haben, in ein dem 21. Jahrhundert angemessenes Wahlsystem zu investieren”, teilte sie später über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Nicht betroffen von dem Verzicht in Pennsylvania sind die Neuauszählungen in Michigan und Wisconsin. Alle drei Staaten waren knapp an den republikanischen Kandidaten Trump gegangen.