Paris (dts Nachrichtenagentur) – Die französische Oscar-Preisträgerin Marion Cotillard glaubt nicht an einen Sieg von Marine Le Pen bei den französischen Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr. “Natürlich weiß ich nicht, was passiert, sollte sie wirklich gewinnen”, sagte Cotillard der “Welt am Sonntag”. “Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir letztlich, wenn es zur Wahl geht, viel klüger sind, und dass uns etwas wachrüttelt und sagt: Das können wir Frankreich nicht antun. Aber sollte sie gewinnen, werde ich mich auflehnen und Widerstand leisten”, so weiter.

“Ich könnte Frankreich nicht im Stich lassen. Niemals. Ich lebe seit 40 Jahren hier und werde das sinkende Schiff nicht verlassen.” Cotillard äußerte sich auch zu den Traumata, unter denen ihr Land nach den Terroranschlägen des vergangenen Jahres leide. “Das angstfreie Leben ist vorbei. Selbst diejenigen, die behaupten, keine zu haben, haben Angst. Sie ist allgegenwärtig.”