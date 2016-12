Foto: Kreuz auf Stimmzettel, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Union steigt einer Emnid-Umfrage zufolge in der Wählergunst erneut um zwei Prozent und erreicht ihren höchsten Wert seit Januar. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für die “Bild am Sonntag” erhebt, erreichen CDU/CSU 37 Prozent. Bereits in der Vorwoche hatte die Union zwei Prozentpunkte zugelegt.

Zuletzt hatte sie im Januar 2016 mehr als 36 Prozent erreicht. Dagegen verliert die SPD erneut einen Zähler und kommt auf 22 Prozent. Die AfD erreicht wie in der Vorwoche zwölf Prozent, auch die Grünen bleiben unverändert bei elf Prozent. Die Linke legt einen Prozentpunkt zu und kommt auf zehn Prozent. Die FPD wäre mit fünf Prozent im Bundestag vertreten. Auf die sonstigen Parteien entfallen drei Prozent (Minus 2).