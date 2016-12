Foto: Pierre-Emerick Aubameyang (BVB), über dts Nachrichtenagentur

Dortmund (dts Nachrichtenagentur) – Borussia Dortmund hat am 13. Spieltag in der 1. Bundesliga mit 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen. Raffael brachte die Gäste aus Mönchengladbach in der 6. Minute zunächst in Führung, doch nur eine Minute später traf Pierre-Emerick Aubameyang zum Ausgleich. In der 15. Minute schoss Lukasz Piszczek dann das 2:1 für Dortmund, in der 64. Minute legte Ousmane Dembelé nach, fünf Minuten später traf Aubameyang ein weiteres Mal.

Die weiteren Ergebnisse: Bayer 04 Leverkusen – SC Freiburg 1:1, VfL Wolfsburg – Hertha BSC 2:3, Werder Bremen – FC Ingolstadt 2:1, 1899 Hoffenheim – 1. FC Köln 4:0.