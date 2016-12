Foto: Rettungsdienst, über dts Nachrichtenagentur

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – In Hamburg hat am Samstagmorgen ein mit vier jungen Männern besetzter Pkw ein Geländer an der Niederbaumbrücke durchbrochen und ist in den Binnenhafen gestürzt. Der 20 Jahre alte Beifahrer kam dabei ums Leben, teilte die Polizei mit. Demnach hatte der ebenfalls 20 Jahre alte Fahrer beim Abbiegen bei zum Teil winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Der Fahrer und die 18 und 19 Jahre alten Mitfahrer auf der Rückbank konnten sich selbständig aus dem Auto befreien und an Land schwimmen. Sie wurden nach der Erstversorgung leicht unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht. Der Beifahrer konnte nur noch tot aus dem Auto geborgen werden.