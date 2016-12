Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Nürnberg (dts Nachrichtenagentur) – Der 1. FC Nürnberg hat am 15. Spieltag in der 2. Bundesliga mit 1:3 gegen den SV Sandhausen verloren. Nürnberg hatte zu Beginn der Partie mehrere gute Chancen, in der 28. Minute brachte Andrew Wooten jedoch die Gäste aus Sandhausen in Führung. In der 42. Minute sah der Sandhausener Stefan Kulovits die gelb-rote Karte, doch trotz der Unterzahl gelang den Gästen ein weiterer Treffer: In der 56. Minute schoss Philipp Klingmann das 2:0.

In der 76. Minute legte Daniel Lukasik noch einmal nach. Erst in der 82. Minute schoss Guido Burgstaller schließlich ein Tor für Nürnberg. Unterdessen gewann der TSV 1860 München mit 1:0 gegen Dynamo Dresden.