Foto: Festnahme mit Handschellen, über dts Nachrichtenagentur

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Beamte des Bundeskriminalamts haben am Freitag in Hamburg einen mutmaßlichen Führungsfunktionär der “Revolutionären Volksbefreiungspartei-Front” (DHKP-C), einer marxistisch-leninistischen Untergrundorganisation in der Türkei, festgenommen. Dem 55-jährigen niederländischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, hochrangiges Mitglied der sogenannten “Rückfront” der DHKP-C in Europa gewesen zu sein, teilte die Bundesanwaltschaft am Samstag mit. Der Beschuldigte soll in die hierarchischen Strukturen der Europaorganisation der DHKP-C eingebunden gewesen sein und als professioneller Kader für die Vereinigung auf Anweisung der Organisationsführung mehrere Aufgaben, zuletzt als Europaverantwortlicher der Organisation, wahrgenommen haben.

Hierbei soll er sowohl die Führungsfunktionäre der Organisation europaweit angeleitet und überwacht wie auch Führungspositionen personell besetzt haben. Zu seinen zentralen Aufgaben soll es zudem gehört haben, die Anweisungen zur Beschaffung von finanziellen Mittel für die Vereinigung zu erteilen und Spendengelder für die Organisation in Empfang zu nehmen. Die DHKP-C verfolgt das Ziel, die Staatsordnung in der Türkei durch einen bewaffneten revolutionären Akt zu zerschlagen. Dabei bedient sie sich auch terroristischer Methoden. Die “Rückfront” wird unter anderem zur Finanzierung der terroristischen Aktivitäten, zur Beschaffung von Waffen und sonstiger militärischer Ausrüstung sowie als sicherer Rückzugsraum für ihre Mitglieder genutzt.