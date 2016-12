Foto: Frank-Walter Steinmeier, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hält den Kandidaten der Großen Koalition für das Amt des Bundespräsidenten, Frank-Walter Steinmeier (SPD), für hervorragend geeignet. “Herr Steinmeier wird ein guter Bundespräsident werden. Er ist ein erfahrener Politiker und menschlich anständig”, sagte Schäuble dem Blatt “Bild am Sonntag”.

Schäuble hatte Mitte November nach der Bekanntgabe des SPD-Kandidaten Steinmeier von einer Niederlage für die Union gesprochen. Dies erklärte der Bundesfinanzminister jetzt folgendermaßen: “Es gab Versuche, eine Einigung auf Herrn Steinmeier als Sieg für die Union darzustellen. Da schien mir die Feststellung angebracht, dass es das nicht ist und uns die Menschen bei solchen Behauptungen nicht ernst nehmen würden.” Schäuble selbst will nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr wieder einen Ministerposten besetzen. “Ich kandidiere nicht für den Bundestag, um mir vier entspannte Jahre zu machen. Ich will – soweit das gewünscht ist – wieder Verantwortung übernehmen”, so Schäuble.