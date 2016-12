Foto: Rotes Rathaus in Berlin, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die frisch gewählte Berliner CDU-Landeschefin Monika Grütters übt nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins “Focus” heftige Kritik an dem designierten Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) des neuen Senats. Dessen Forderungen nach mehr Subventionen bezeichnet Grütters, zugleich Kulturstaatsministerin, als “ahnungslos oder dreist. Oder beides”.

“Es verwundert nicht, dass die kulturpolitische Vision der neuen Koalition sich darauf beschränkt, den Bund in die Pflicht zu nehmen.” Die CDU-Politikerin kritisiert, dass Berlin “die Hand aufhält, obwohl rund 40 Prozent des Bundeskulturetats Berliner Projekten und Einrichtungen zugutekommen”. Sie weist darauf hin, dass der Bund mit gut 600 Millionen Euro im Jahr deutlich mehr für die Kultur in der Hauptstadt zahlt als Berlin selbst. An die neue rot-rot-grüne Landesregierung richtet Grütters eine Warnung: “Rot-Rot-Grün scheint nicht verstanden zu haben, dass Hauptstadtsein nichts mit einem Sonderrecht auf Subventionen zu tun hat, sondern dass Hauptstadtsein eine dienende Funktion gegenüber der Republik ist.”