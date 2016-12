Foto: Senioren mit Rollstuhl, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der CDU-Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann fordert eine grundsätzliche Diskussion über die Alterssicherung in Deutschland und will dabei auch über Beamte reden. “Wir brauchen in der nächsten Wahlperiode eine Rentenkommission, die grundlegende Fragen klärt”, sagte er dem Magazin “Focus”. Es gehe um “eine Diskussion ohne Tabus”.

Dabei sieht der CDU-Politiker steigende Verpflichtungen für Beamtenpensionen langfristig als Problem: “Es muss dringend auch die Frage besprochen werden, wer in Zukunft verbeamtet werden kann”, drängt Linnemann. “Denn offensichtlich werden zu wenig Rückstellungen für künftige Pensionen gebildet.” Der promovierte Volkswirt empfiehlt, “künftig nur noch diejenigen zu verbeamten, die hoheitliche Aufgaben wahrnehmen”. Linnemann ist Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung von CDU und CSU. Er gehört dem Vorstand der CDU an.